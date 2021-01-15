Латвия повторно вводит комендантский час на выходных в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Delfi.

Ранее комендантский час в Латвии уже вводили во время новогодних выходных.

Комендантский час предусматривает, что с 22:00 до 05:00 жители должны находиться дома.

Отмечается, что покидать место жительства будет можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту и подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.

Требование не действует в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи или посещения круглосуточной аптеки.

В дни действия комендантского часа магазины, предприятия общепита и обслуживающей сферы должны заканчивать работу не позднее 21:00, чтобы работники могли успеть вернуться домой.

Услугами такси во время комендантского часа можно пользоваться в одиночку и только для того, чтобы отправиться на работу, в медучреждение, аптеку или вернуться домой.

Соблюдение комендантского часа будет контролировать полиция.

Напомним, что и по всей Франции вводится комендантский час минимум на 15 дней.

Также мы писали, что Венгрия продлила срок действия комендантского часа и карантина аж до февраля.