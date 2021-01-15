В Латвии повторно ввели комендантский час из-за коронавируса
Латвия повторно вводит комендантский час на выходных в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Об этом сообщает Delfi.
Ранее комендантский час в Латвии уже вводили во время новогодних выходных.
Комендантский час предусматривает, что с 22:00 до 05:00 жители должны находиться дома.
Отмечается, что покидать место жительства будет можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту и подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.
Требование не действует в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи или посещения круглосуточной аптеки.
В дни действия комендантского часа магазины, предприятия общепита и обслуживающей сферы должны заканчивать работу не позднее 21:00, чтобы работники могли успеть вернуться домой.
Услугами такси во время комендантского часа можно пользоваться в одиночку и только для того, чтобы отправиться на работу, в медучреждение, аптеку или вернуться домой.
Соблюдение комендантского часа будет контролировать полиция.
Напомним, что и по всей Франции вводится комендантский час минимум на 15 дней.
Также мы писали, что Венгрия продлила срок действия комендантского часа и карантина аж до февраля.