Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране не планируется продление введенного локдауна после 24 января.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".

"Карантин, который сейчас идет, завершится 24 числа. С 25-го мы перейдем, вероятно, к оранжевой зоне, которая действовала до введения новых правил", - объяснил премьер-министр.

В частности, Шмгаль напомнил, что локдаун ввели, чтобы уменьшить рост заболеваемости после новогодних праздников.

"Начался незначительный рост (заболеваемости). Мы ожидаем более значительного роста после новогодних праздников. Но медицинская система готова. На сегодня более 53 тысяч коек в больницах обеспечен кислородом. Общее количество - 63 тысячи коек отведено под ковидных больных. Занято на сегодняшнее утро 21 тысяча коек", - добавил премьер.

Напомним, что с 8 января Украине начался третий масштабный локдаун. "Страна" подробно описывала, какие ограничения введены и что продолжит свою работу.

Также "Страна" сообщала, что Шмыгаль также отметил, что масочный режим в Украине продлится весь 2021 год. В частности, мытье рук, социальная дистанция и масочный режим останутся актуальными до конца года.