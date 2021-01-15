Офис генпрокурора завел дело в отношении нардепа из группы "Доверия" Андрея Иванчука, который в ноябре 2020 года нарушил требование по персональному голосовании.

Об этом сообщает движение "Чесно".

Дело было заведено со второй попытки, поскольку в первый раз, по словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, заявление было подано движением "Чесно" с нарушением регламента Рады.

После этого заявители обратились в суд и повторно - в Офис генпрокурора. 4 января 2021 года замгенпрокурора Роман Говда открыл уголовное производство против Иванчука. За умышленное голосование вместо другого нардепа ему грозит штраф от 51 до 85 тысяч гривен.

Андрея Иванчука заметили за кнопкодавством 5 ноября 2020 года, когда он проголосовал за себя и другого нардепа во время голосования за внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Напомним, закон о штрафах за кнопкодавство в Раде вступил в силу в январе 2020 года.

Также мы писали о том, что Рада может снова рассмотреть законопроект о лишении нардепов мандатов за кнопкодавство.