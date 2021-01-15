После скандального штурма Капитолия сторонниками Трампа появляются новые данные о ее подготовке.

Известный ресурс Chainalysis, специализирующийся на борьбе с отмыванием денег и аферами в сфере обращения криптовалют, утверждает что ультраправые активисты и блогеры получили крупное пожертвование в биткоинах примерно за месяц до штурма Капитолия.

По некоторым данным, еще 8 декабря 2020 года донор-меценат (ныне умерший программист из Франции, чье имя не раскрывается - Ред.), за одну транзакцию перевел 28,15 биткоина на 22 виртуальных кошелька. На тот момент сумма перевода составляла 522 000 долларов, сейчас же она превышает миллион долларов.

Многие из кошельков, на которые перечислили биткоины, принадлежат ультраправым активистам, правым организациям и блогерам. Самое крупное пожертвование 13,5 биткоина (около 250 000 долларов на момент перевода - Ред.), получил лидер ультраправой группировки Groypers Ник Фуэнтес, чей Youtube-канал в феврале 2020 года заблокировали за высказывания разжигающие ненависть, отрицание Холокоста и распространение теорий заговоров.

Как отмечают эксперты Chainalysis, Фуэнтес занимался продвижением в сетях митинга сторонников Трампа в Вашингтоне, который в итоге и завершился массовыми беспорядками.

В день штурма Фуэнтеса видели на митинге в Вашингтоне, а также непосредственно у Капитолия. Сам он утверждал, что не входил в Капитолий. В то же время внутри здания видели его сторонников.

Ранее "Страна" сообщала, что в США нашли застреленным участника штурма Капитолия, который заглянул в ноутбук спикера Нэнси Пэлоси.