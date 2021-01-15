Строительство газопровода "Северный поток-2", которое должно было начаться сегодня, отложили на несколько дней. Компании нужно проверить техническое состояние оборудования.

Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt в пятницу, 15 января.

Представители компании Nord Stream 2 полагают, что смогут объявить новую дату возобновления работ в конце января или начале февраля.

"У нас есть разрешение датского энергетического агентства начать работы с пятницы. Однако это не означает, что мы возобновим укладку труб в пятницу", - говорит представитель оператора проекта. Он уточнил, что проволочка связана с проверкой технического состояния работ.

Ранее "Страна" сообщала, что в компании Nord Stream 2 заявили, что сегодня в территориальных водах Дании будут возобновлены работы по строительству части газопровода "Северный поток - 2".

Также напомним, что строительство "Северного потока-2" могут завершить в июне. Это предположение высказали согласно графику, при условии обновления уже проложенных труб в водах Дании во второй половине января.