Стала известна причина смерти соуправляющего партнера юридической компании HillMont Partners Сергея Нижнего, который входил в ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского.

Как выяснилось, юрист давно страдал раком кожи (меланомой).

"Он давно болел, и скрывал эту болезнь. Сильно мучайся. Из-за диагноза не соглашался на высокие должности. Осталось трое детей", - рассказал "Стране" источник.

Напомним, что Сергей Нижний скончался в четверг, 14 января. У него остались жена и трое детей. Он входил в ближайшее окружение нынешнего главы государства. В частности, консультировал студию "Квартал 95" и был одним из спонсоров президентской кампании Зеленского.

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