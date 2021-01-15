Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в Украине планируют внедрить систему ковид-паспортов после старта массовой вакцинации от коронавируса.

Об этом министр сказал в эфире телеканала "Украина 24", видео опубликовано в YouTube.

"Я думаю, что в феврале мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране. И все, что вы говорите о паспортах, о всех остальных документах, которые будут получать граждане Европейского союза, будут получать также и граждане Украины", - сказал Максим Степанов.

Степанов о ковид-паспортах - с 01:25:32

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что вопрос введения в Украине Covid-паспортов, которые будут базироваться на сведениях о вакцинации и результатах тестов на коронавирус, находится на контроле государства. Однако пока система не внедряется.

Также "Страна" разбиралась, как в мире начинают вводить ковид-паспорта и получат ли их украинцы.