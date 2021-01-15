В Германии откроют места для принудительного проживания тех, кто нарушает требования локдауна. Первая своеобразная "тюрьма" появится в Дрездене и станет общенациональным центром.

Об этом пишет BILD.

По данным издания, "тюрьму" оборудуют в общежитии для беженцев. Туда будут помещать тех, кто неоднократно нарушал карантин и тех, кто в принципе отказывается его соблюдать.

Теперь должно было быть принято решение и о месте: первый пункт приема беженцев (стоимость около 30 миллионов евро) был построен в 2017 году.

Ранее "Страна" писала о том, что Меркель хочет ввести в Германии мега-локдаун: остановить транспорт и все закрыть.

Также мы сообщали, что в Германии после прививки от коронавируса вакциной Pfizer умерли десять человек.