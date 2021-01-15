Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране не планируют отменять до конца этого года карантинные ограничения в виде ношения масок и социальной дистанции.

Об этом он сообщает в эфире телеканала "1+1".

В частности, Шмыгаль отметил, что введенный локдаун позволяет сбить потенциальную волну заболеваемости после праздников.

"Поставки вакцины от коронавируса ожидаются в феврале-марте. На вакцинацию надо время. Потому мытье рук, социальная дистанция и масочный режим останутся актуальными до конца года", - отметил премьер-министр.



Ранее "Страна" сообщала, что, по данным ВОЗ, в 2021 году человечеству не удастся получить коллективный иммунитет от коронавируса за счет вакцинации. По их мнению, отдельные группы привитых людей в небольшом количестве стран не смогут обеспечить безопасность от вируса всего человечества на планете в целом.

Также напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски. Размер штрафа составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).