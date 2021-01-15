С города Лубны в Украине начался "газовый майдан" - протесты из-за роста цены на голубое топливо с 1 января. Жители Полтавщины начали перекрывать трассы, их примеру последовали другие города.

И в результате правительство частично откатило цены назад - с 10-11 гривен за кубометр до 6,99 (то есть по факту семи гривен). Что было все равно выше нижней границы декабрьской цены.

Кроме того повысились другие тарифы, на свет и отопление. Да и газовая скидка оказалась временной (только на период карантина). Более того - Кабмин уже пообещал МВФ вернуться на "рыночные рельсы".

Журналист "Страны" Антонина Белоглазова поинтересовалась у жителей города Лубны, устраивает ли их новая газовая цена - 6,99. Как оказалось - люди считают, что это обыкновенная подачка со стороны властей. И предоставленная газовая скидка мало кого устроила. Поэтому вопрос новых протестов с повестки не снят.

Приводим текстовый пересказ опроса. Видео - в конце этого материала.

"Назревает гражданская война"

"Ну, как. В стране бардак. Что я могу сказать. Люди выживают. Нищета. Понимаете. Это в двух словах", - сказала нам жительница города.

Она говорит, что люди уже организовываются: "Конечно, завтра выходим и вообще, нужно что-то менять в этой жизни".

По словам женщины, всеукраинскими протестами дело не окончится, назревает настоящая гражданская война. "Наши власти просто не думают, как людям выживать! В общем, достали!".

А предложение Кабмина о фиксированной цене на газ, она назвала подачкой. "Вообще нужно все возвращать. Потому что украинцы - рабы. Мы работаем на олигархов. Это все прекрасно понимают. Надо что-то менять в этой жизни или пол страны вообще выдохнет и выедет и все. Украины не будет, если так будет дальше. Это уже все. Предел".

Жительница убеждена, что акции протеста сдвинут ситуацию с мертвой точки: "Конечно. Один в поле не воин, но все мы - можем все сделать. "Потому что привыкли, что все молчат. Теперь уже конец молчанию. Я думаю, что все впереди будет еще. Люди добьются. Только силой. Только мы вместе чего-то можем добиться в Украине, если мы хотим здесь жить".

"Это ужасно. Люди просто не могут платить такие деньги за газ и за все. Все выходят [на акцию протеста] ", - говорит еще одна встречная женщина. Она признается, что 6,99 грн, которые предлагает Кабмин все равно дорого при нынешних зарплатах: "Если смотреть правде в глаза, то цена на газ устроила бы 3-4 грн".

Люди организовываются сами, через интернет. У них есть общий чат для оповещения населения.

Пенсионеры и пожилые люди настроены еще более жестко.

"2 тысячи пенсия, а три тысячи [платежка]. 41 год стажа и 2 260 грн пенсия. Это справедливо? И вот такие тарифы. И что могут сделать те пенсионеры, если еще и одинокие... 40 тысяч за сам газ платить, а за трубу - 465 грн за что.. хоть зимой нормально газ качают, а летом больше сотни куб газа получается. Ну это нормально, наше государство? Издеваются, как хотят, над нами", - возмущены полтавчане.

"Будем выходить на протесты и мы. В интернете читала, что сбор завтра на 12 - у горсовета", - говорит еще одна жительница города.

Старики повсеместно против фиксированной цены на газ в 6,99 грн.

"Я читала об этом. Но это же все только на время карантина!? Это справедливо? Просто чтобы замылить людям глаза, что мол мы сделали что-то. Та не делают они ничего. Карантин до 28 февраля. А март тоже холодный, тоже платить надо. Посмотрите по тарифам - ну, это вообще издевательство!", - говорят нам.

"Что я думаю. Я, как пенсионерка и пенсия у меня невысокая. То я думаю, что надо бы поменьше тарифы. Сейчас обещают 5 грн. [за куб газа], но дело в том, что сейчас цена еще за доставку и все. Оно прибавляется, поэтому получается цена больше", - говорит нам еще одна жительница города.

Сама она принимать участие в акциях протеста пока не готова, потому что здоровье не позволяет.

"Я уже очень немолодой человек, но я очень поддерживаю их", - говорит с улыбкой собеседница "Страны".

"При Януковиче совсем мало за ЖКХ платили и сало было по 25 гривен"

"Так нельзя. Пенсионеры и так люди бедные. Я готов выходить на акции протеста, но старость не позволяет. Еще планируют перекрывать дороги. Если так разобраться, то газа Полтавы хватило бы 10 раз на всю Полтавскую область, а мы платим такую сумму большую. Конечно, надо поменьше...

Ну, вот Янукович был, при нем же совсем мало за ЖКХ платили. И сало было по 25 грн. А сейчас 150 сало. Дожились!? Правильно? Помог Порошенко? Это его всё работа.

Цена 6,99 грн - тоже не устаивает, но хоть бы такая уже была. Но не 12 грн, правильно? Пусть хоть так пока, а потом будет видно...", - рассуждает еще один пенсионер.

"Как я отношусь ко всему? - Негативно, конечно. Пенсия 2 тысячи, а за свет и газ нужно платить до тысячи. Одобряю тех людей, которые выходят, стоят и отстаивают наши права. Если бы сообщали через председателей уличных комитетов, я бы и сама участвовала в протестах. Многие люди уже потом узнают о каком-то событии.

Цена 6,99 грн. могла бы устроить, если бы она была не на один месяц. А на время карантина - это на две недели или как? Ну. хотя бы такая, но транспортировка - страшная", - говорит пожилая женщина.

"Конечно, я негативно отношусь к повышению тарифов. Никому это не нравится, я думаю. Готов выходить на акции протеста, но в зависимости от того, кто их будет организовывать. Это тоже немаловажно. Должны [подниматься] сами люди, но никак не политические силы. То есть если сами граждане организуются в отдельное сообщество и выступают против тарифов, тогда да", - сказал нам мужчина.

Но сам факт поднятия тарифов ему не нравится, и со временем он допускает, что присоединится к митингующим.

Он говорит, что его бы устроила цена за газ - 4 грн, но без дополнительной цены за транспортировку.

"Каким может быть мнение, если у нас еще и электроплиты, то 1,68 грн за электроэнергию - "дай Бог здоровья" Яценюку, который поснимал льготы, которые нам давали. То хоть 90 копеек платили, как все. А сейчас совсем "хорошо". Еще и пенсия 2 100 грн. Одной только энергии каждый месяц у меня 230 КВт получалось плюс тепло 1 600 грн... Я готова выходить на протесты против повышения цены за газ. Я вчера голосовала в NewsOne. Потому что так дальше жить невозможно. Так продолжать издеваться, как издеваются над нами - нет...", - расстроенно говорит нам еще одна жительница города Лубны.

Она не верит в фиксированную цену от Кабмина: "Это все неправда. Это все обдуриловка называется!"

Ее также устроила бы цена - 4 грн за куб газа.

"Негативно отношусь. Мы трубы сами прокладывали. Часть - по субвенции, а теперь все берут с нас", - говорит мужчина, который также готов присоединиться к протестующим.

Первый раз, когда жители перекрывали дороги, он был в отъезде. А стоимость в 6,99 грн, которую предложили в Кабмине на время карантина он называет не иначе, как "подачкой".

"Это обычная подачка, чтобы люди закрыли рот. А цифра 7 в принципе нормальная, но без транспортировки. Она лишняя и явный зашквар... 4 грн. это нереально в наших условиях. Никто в правительстве не позволит, чтобы газ был по такой низкой цене. Основной вопрос - транспортировка, которая особенно зашкаливает в частном секторе", - говорит он.

"Моей маме 82 года. Ей добавили 500 грн по возрасту и с 1 января - добавили 400 грн к пенсии. И эта вся добавка полностью съедена уменьшением субсидий и повышением тарифов. То есть у мамы как было 2 200 грн на руках, так и остается. 75% от ее пенсии уходит на коммунальные. Если так повышать тарифы, как пенсии, то не нужно трогать тарифы - не придется и повышать пенсии. А как я могу помочь маме, если моя пенсия вообще 1800 грн и я воспитываю ребенка-инвалида", - рассказывает еще одна жительница города.

Она называет "нонсенсом" транспортировку газа и предлагает с тарифами разбираться коррупционным органам.

Некоторые люди не вдавались в условия тарифообразования и по-простому обращались к президенту и правительству с просьбой уменьшить цены на ЖКХ.

"Я прошу президента и Верховную Раду, чтобы они снизили цены на коммунальные услуги. Потому что при такой пенсии, а я инвалид второй группы, очень трудно выжить", - признается еще одна женщина.

"Ни в одной стране нет такого, чтобы квартплата была больше пенсии или зарплаты", - говорили нам прохожие.

"Поубивать бы всех, кто там это все повышает! Не хватает нам пенсии, не за что жить", - недовольны люди.

Жители соглашаются, что в стране кризис и карантин, но в один голос говорят, что не могут отдавать такие деньги за коммуналку: "Если найдутся организаторы, я пойду на митинги, потому что я тоже против".

"Сейчас локдаун. Людям нереально выжить. Меня бы устроила цена такая, которая была в 1999 году. Люди будут выходит бастовать. Майдан будет", - получили мы еще один ответ.

"По 2 гривны закупили, нам по 7 продают"

Еще одна женщина призналась, что ее расстраивает тема тарифов. И платить больше, чем 4-5 грн. за куб газа она не готова:

"Больше - нет, потому что по 2 грн закупили. А продают нам по 10 грн. Поговорили, и 7 грн. сделали. Пусть они сами по 7 гривень платят... А нам - нет. Только не людям. А то закупили в хранилище и сказали людям, что на три сезона хватит. И где они? - Продают и кладут себе в карман деньги. Почему нам втюхивают по 10, если по 2 закупили? И какая справедливость?".

Она считает, что вместо того, чтобы людям выходить на акции просто нужно всем не платить. "Всей Украине нужно не платить. И тогда они быстро срежут цены. Есть смысл выходить на акции, только в нашей стране все долго решается. Посмотрите, как в других странах решается - моментально. И суды работают за один день. А у нас НКРЭ - полгода, пока люди не проплатят. А если бы украинцы были умные, а то нас все гнобят и гнобят. И получается, что газ уже 10 с копейками. Где это видано?".

Одним из предложением было сделать газ для населения по 3 грн. за куб. А по стране ввести три цены, как было раньше.

"До 1,5 и 2 тысяч кто накручивает - одна цена, кто 6 тысяч - дороже, кто еще больше 6 тысяч - еще дороже. А так одна цена. Те миллионы получают и такую же цену платят, как мы".

Женщина преклонного возраста признается, что разочарована правительством, которое целый год обещало не поднимать цену и вдруг - снова подорожание.

"Это очень печальная история. Мои дедушка с бабушкой тоже в курсе этого и они в печали. Потому что раньше платили не за транспортировку, а по факту, когда платежка приходила. А сейчас это раскинули, им очень сложно в этом разобраться и когда повышение за газ пришло, что до 12 грн. за кубометр, это очень печально будет. Потому что у бабушки пенсия 2 тысячи, у деда - 3 тысячи. И им отдать нужно половину этой суммы за газ", - рассказывает историю убийственных тарифов своих родных молодой парень.

Некоторые жители опасаются, что при фиксированной цене на газ может подорожать цена за транспортировку:

"Я возмущена. Газ вышел 11,73 грн. Транспортировку я посчитала. Такого еще не было. Если установят цену 6,99 грн., то где гарантия, что за транспортировку не добавят. Но если бы это была общая цена - явно, что дорого, но мы как-нибудь бы уже платили".

Акции протеста они называют мировой практикой и признаются, что только так на них обращают внимание.

Полностью опрос Антонины Белоглазовой размещен на YouTube-канале.