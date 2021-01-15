Дубинский потребовал созвать заседание фракции "Слуга народа" для обсуждения санкций США

Попавший под санкции США нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский требует созвать внеочередное заседание фракции "Слуга народа".

Об этом говорится в его письме к главе фракции пропрезидентской партии Давиду Арахамии, а также к его заму Александру Корниенко.

По его словам, ситуация с введением санкций против граждан Украины по доносу "соросят" требует срочного обсуждения. Поскольку выглядит как шантаж руководства Украины. В частности, президента Украины Владимира Зеленского и парламентского большинства.

Напомним, на днях Минфин США опубликовал заявление о санкциях против семерых украинцев, которые участвовали в публикации "пленок Деркача" и разоблачении действий Демпартии в Украине. В их число попал нардеп Александр Дубинский.

"Страна" подробно разбиралась, почему США ввели санкции против украинцев, говоривших о внешнем управлении.

Также мы писали о том, что 15 января сайт нардепа Александра Дубинского оказался заблокирован. К нему нет доступа из Украины и других стран.