В США администрация действующего президента Дональда Трампа расширила санкционный список против Китая, добавив в него корпорацию Xiaomi.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, Минобороны США обозначило Xiaomi как "китайскую коммунистическую военную компанию".

Это означает, что теперь компания подпадает под указ Трампа, который запрещает США инвестировать в такие компании - и может вынудить американские компании и других американских инвесторов до ноября 2021 года отказаться от Xiaomi.

В свою очередь, администрация избранного президента Джо Байдена сможет отменить этот приказ в дальнейшем.

"Помимо Xiaomi, в санкционный список были включены и другие компании, но они более промышленно ориентированы - специализируются на авиации, аэрокосмической промышленности, судостроении, химической промышленности, телекоммуникациях, строительстве и других формах инфраструктуры", - рассказывают в материале.

Также там отметили, что этот список отличается от "списка организаций" Министерства торговли США, который обычно удерживает американские компании от экспорта технологий компаниям, занесенным в черный список, таким как DJI, которая производит дроны. Но некоторые китайские компании, такие как Huawei и китайский производитель микросхем SMIC, теперь находятся в обоих списках.

Напомним, что власти Соединенных Штатов работают над масштабным пакетом санкций против Китая с апреля 2020 года. Изначально такие действия были связаны с якобы умышленными действиями и попытками скрыть истинные масштабы распространения коронавируса.

Также "Страна" сообщала, что в Сенат США внесли законопроект о санкциях против цензуры в Китае. В частности, за помеху свободе слова и работе социальных сетей.