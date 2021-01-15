В Нидерландах, где продолжается введенный в середине декабря жесткий карантин, зафиксировали уже около 100 случаев побочных эффектов после прививки вакцины от коронавируса Pfizer.

Об этом пишет телеканал Nos.

По данным директора нидерландского Центра фармацевтического надзора Lareb Агнес Кант, в двух случаях идет речь о тяжелой аллергической реакции.

"Это были такие симптомы, как сыпь и опухоль вокруг глаз. Этим людям помогли, и они быстро выздоровели", - сказала Кант.

Аллергическая реакция - это редкий побочный эффект, который ранее уже фиксировали в других странах, впервые - в Великобритании. Из-за этого побочного эффекта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало следить за людьми в течение 15 минут после инъекции.

В других случаях жители Нидерландов жаловались на боль в месте инъекции, головную боль и усталость. При этом по данным специалистов, побочные эффекты естественны при вакцинации, так как после нее активируется иммунная система.

"Мы рассчитывали, что на каждые 10 000 прививок будет приходиться от 20 до 25 сообщений, так что это соответствует нашим оценкам. Но нам также сообщают не обо всех побочных эффектах", - добавила Кант.

Кампания по вакцинации населения от коронавируса началась в Нидерландах 6 января. С тех пор вакцины получили около 47 000 человек.

Напомним, в Германии после прививки от коронавируса вакциной Pfizer умерли десять человек.

Также мы писали о том, что в Норвегии после прививки от коронавируса вакциной Pfizer умерли более 20 человек.