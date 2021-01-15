Степанов выступил против возвращения школьников за парты до конца локдауна
Минздрав выступает против возвращения младших школьников за парты до 25 января. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время сегодняшнего онлайн брифинга. По его словам, большинство случаев Covid-19 среди детей протекает бессимптомно, что делает невозможным своевременно выявить инфицированных, которые продолжают заражать других детей и учителей.
"Заявленное начало оффлайн (в классах) обучения в 1-4 классах, когда вся страна находится на усиленных карантинных ограничениях, приведет к росту интенсивности инфицирования", - считает Степанов и настаивает на соблюдении всех усиленных ограничений до 25 января.
По его словам, за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 62 333 ребенка. Причем в ноябре этот показатель составлял 3,1% от всех заболевших, а в декабре процент детей, которые заболели Covid-19, подскочил до 5,9% от общего количества.
На видео: Степанов об обучении детей с 12:45
Ранее "Страна" писала о том, что Кличко инициировал возвращение младших школьников за парты в период локдауна.
Также мы сообщали, что за сутки Сovid-19 заразились 236 детей и 315 медработников, общее число новых пациентов выросло до 8 199.