Минздрав выступает против возвращения младших школьников за парты до 25 января. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время сегодняшнего онлайн брифинга. По его словам, большинство случаев Covid-19 среди детей протекает бессимптомно, что делает невозможным своевременно выявить инфицированных, которые продолжают заражать других детей и учителей.

"Заявленное начало оффлайн (в классах) обучения в 1-4 классах, когда вся страна находится на усиленных карантинных ограничениях, приведет к росту интенсивности инфицирования", - считает Степанов и настаивает на соблюдении всех усиленных ограничений до 25 января.

По его словам, за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 62 333 ребенка. Причем в ноябре этот показатель составлял 3,1% от всех заболевших, а в декабре процент детей, которые заболели Covid-19, подскочил до 5,9% от общего количества.

На видео: Степанов об обучении детей с 12:45

Ранее "Страна" писала о том, что Кличко инициировал возвращение младших школьников за парты в период локдауна.

Также мы сообщали, что за сутки Сovid-19 заразились 236 детей и 315 медработников, общее число новых пациентов выросло до 8 199.