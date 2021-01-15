В пятницу, 15 января, правительство Германии выдало разрешение на строительство "Северного потока-2", который планируют достроить уже в июне.

Об этом сообщает Федеральное ведомство судоходства и гидрографии ФРГ.

В частности, ведомство расширило временные рамки уже выданного разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2", теперь строить можно до конца мая.

"Федеральное ведомство судоходства и гидрографии (BSH) выдало акционерному обществу Nord Stream 2 разрешение на прокладку труб в немецкой исключительной экономической зоне на протяженности примерно 16,5 километров и 13,9 километров в период с конца сентября до конца мая", - пишет в заявлении ведомство.

Таким образом были расширены временные рамки уже выданного разрешения, которое проектная компания запрашивала в июле 2020 года.

"Запрос касается нового временного окна для прокладки труб при помощи корабля с якорным позиционированием на оставшейся части маршрута в немецкой исключительной экономической зоне", - добавили в сообщении.

Отметим, что в прокладке труб участвует судно "Академик Черский" и трубоукладчик "Фортуна" "Фортуна" оснащена системой якорного позиционирования и в декабре уже построила 2,6 км магистрали "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне ФРГ.

Напомним, что строительство газопровода длиной 1230 километров, который будет доставлять российский газ в Германию, было остановлено после санкций США в декабре 2019 года, когда было установлено все, кроме 160 километров, звенья. США, которые усилили ограничения, утверждают, что газопровод, принадлежащий подразделения ОАО "Газпром", дает Москве слишком много рычагов влияния на Европу.

Позже "Страна" сообщала, что строительство 2,6-километрового участка в немецких водах было восстановлено и завершено в прошлом месяце.