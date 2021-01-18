Крещение - один из главных 12 христианских праздников, которым заканчиваются Рождественские святки. По традиции сегодня освящают воду и ныряют в прорубь, символически очищаясь от грехов.

Ранее мы писали о том, как правильно подготовить себя к купанию в проруби, поэтому сегодня сосредоточимся на главных традициях и приметах праздника.

История и традиции праздника Крещение Господне

В этот день Иоанн крестил в реке Иордан 30-летнего Иисуса Христа. По преданию, Спаситель пришел к Иоанну Предтече, который находился в Вифаваре. Во время крещения на Него сошел святой дух в виде голубя, а народ услышал голос с неба, о том, что перед ними - сын Божий. После крещения Иисус уединился в пустыне, чтобы поститься и молиться, подготавливая себя к исполнению миссии на земле.

В наше время 19 января священники проводят службу на реке, где предварительно вырезана прорубь в виде креста. В память о библейских событиях прорубь принято называть иорданью. Из неё народ набирает святую воду, а некоторые окунаются в реку, чтобы очистить себя от грехов. Впрочем, окунание в ополонку - это добровольный ритуал. После чина освящения воды в небо выпускают голубя, символизирующего окончание праздников.

После церемонии водоосвящения люди торопятся домой за праздничный стол с кутьей и постными блюдами. Первым кутью по традиции пробует тот, кто последним вернулся с реки. Сегодня также принято окроплять квартиру и домашних животных святой водой, чтобы защититься от беды и болезней.

Издавна верили, что вся вода обретает целебные свойства в Крещенскую ночь. По этому поверью, даже водопроводная вода считается святой. Крещенскую воду принято хранить до следующего года и пить при болезнях, она также помогает девушкам сохранить красоту.

На Крещение приводили в порядок мысли, стараясь не думать о плохом.

Что нельзя делать на Крещение

запрещено убирать, стирать, вязать и шить;

перед купанием в проруби и после этого нельзя употреблять алкоголь;

нельзя окунаться в прорубь до того времени, пока священник не опустит в воду распятие и не прочитает специальную молитву;

чтобы крещенская вода не утратила целебные свойства, ее запрещено набирать со скверными мыслями;

нельзя, чтобы посуда для святой воды была пластиковой или из-под спиртного;

согласно обряду, после сочельника и до того, как не освятят воду, нельзя было есть;

нельзя занимать деньги и выносить из дома вещи;

нельзя ссориться и ругаться, желать другому зла и сплетничать.

Приметы на Крещение

Крещенские приметы считаются самыми верными. Если прадник сопровождался морозной и ясной погодой, лето ждали засушливое. А если погода была снежная и пасмурная - ждали обильный урожай.

Если Богоявление происходило в полнолуние (в этом году Крещение выпадает на растущую Луну, Ред.), опасались наводнений и разлива рек. Если стоял частый лай собак - будет много дичи.

Синие облака на Крещение говорят про урожайный год. Если небо ясное и на нем видны яркие звезды - летом будет сухо и жарко, весна придет рано, а "бабье лето" продлится дольше положенного срока.

Также яркие звезды предвещают, что год пройдет без больших политических потрясений.

Много снега на Крещение - здоровье будет крепким.

Не всем поверьям можно слепо доверять. Часть из них связана с приметами о будущем урожае и для жителей мегаполисов не актуальны.