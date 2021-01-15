Сайт нардепа Александра Дубинского против которого на днях ввели американские санкции, оказался заблокирован. К нему нет доступа из Украины и других стран.

Ресурс dubinsky.pro не открывается из любого браузера даже с использованием VPN. Что с высокой вероятностью говорит о том, что сайт блокирован держателем домена .pro.

Отметим, что компания, предоставляющая доменное имя dot Pro базируется в Дублине, Ирландия. При этом регистратором доменного имени значится американская фирма Go Daddy Operating Co LLC.

Отметим, что санкции Минфина США запрещают юридическим лицам вступать в сделки с Дубинским и другими участниками "черного списка" из Украины. То есть можно предположить, что американский регистратор домена его и заблокировал.

При этом статус доменного имени пока - "занято". То есть у Дубинского его еще не отобрали.

Отметим, что держатель домена Pro указал в профиле сайта Дубинского, что последнее обновление информации поступило сегодня - 15 января.

Сам же нардеп заявил "Стране", что меняет хостинг и скоро сайт будет в доступе.

"Так совпало, что мы сейчас просто меняем хостинг. Через сутки все будет доступно и с компьютеров и с мобильных", - заявил Дубинский.

Ранее "Страна" разбирала, за что против семи украинцев ввели санкции США. Они касаются тех, кто разоблачал коррупцию американской Демпартии в Украине и критиковал НАБУ.

Первым по этому делу санкции получил нардеп Андрей Деркач, который весной 2020 начал публиковать "пленки Байдена-Порошенко". Также под санкциями оказался экс-депутат Александр Онищенко и бывший дипломат Андрей Телиженко.