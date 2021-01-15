В честь окончания 8-го съезда Трудовой партии Кореи в Пхеньяне прошел военный парад на котором продемонстрировали новые баллистические ракеты.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Парад прошел вечером в четверг, 14 января. На нем присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын и ряд высокопоставленных чиновников из его окружения.

"Колонна опытных образцов танков с ревом пронеслась мимо площади, за ней последовали ультрасовременные тактические ракеты", - так описали парад корреспонденты ЦТАК.

По их словам, самое мощное в мире оружие - баллистические ракеты для подводных лодок, появлялись на площади одна за другой, "демонстрируя мощь революционных вооруженных сил".

К тому же, они добавили, что на параде были продемонстрированы и новые баллистические ракеты малой дальности на твердом топливе. Их можно запускать быстрее, чем ракеты на жидком топливе.

Отметим, что военный парад в честь партийного съезда состоялся в КНДР впервые. В последний раз Северная Корея проводила массовый военный парад в октябре в честь 75-й годовщины основания Трудовой партии.







Напомним, что Ким Чен Ын впервые вместо новогоднего обращения разослал гражданам страны открытки.

Также "Страна" сообщала, что Ким Чен Ын вышел на публику и раскритиковал "серьезное преступление" Пхеньянского мединститута.