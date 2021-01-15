Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил о готовности вернуть Украине икону, месяц назад подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову, если Киев представит доказательства, что искал ее раньше.

Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa.

"Если Украина докажет, что искала икону до того дня, когда я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я приму это и мы передадим ее им", - сказал Додик.

Икону Додик упомянул в контексте ситуацию с судебной системой страны, которую он считает катастрофической.

"Примером этого является икона, в связи с которой постоянно ведутся разговоры, хотя Украина ее не ищет. Есть заявление Агентства по координации деятельности полицейских органов БиГ, которая отвечает за сотрудничество с Интерполом, что Интерпол не располагает информацией о поиске иконы", - заявил он.

Напомним, в середине декабря боснийцы подарили Лаврову 300-летнюю украинскую икону, якобы вывезенную из неподконтрольного Киеву Луганска. В связи с чем посольство Украины направило ноту в МИД Боснии и Герцеговины. Однако вскоре МИД РФ вернул икону дарителям.

Впрочем, уже после этого бывший глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Драган Савич заявил, что православная икона была вывезена с Донбасса через территорию РФ и Сербии.

На это у Додика отреагировали заверением, что икона принадлежала семье из Сербии. Также председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассказал о планах вернуть реликвию ее прежним владельцам.