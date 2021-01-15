Кабинет Министров обещает защитить украинцев от непредсказуемого роста цены на газ путем разработки механизма, когда стоимость газа для потребителей будет фиксироваться на год.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, как сообщает Правительственный портал.

"Государственная компания "Нафтогаз" и другие поставщики газа посчитают цену своих годовых продуктов и предложат украинцам фиксированную цену", - сообщил Шмыгаль.

По словам премьера, осенью прошлого года десятки тысяч украинцев уже подписали годовые контракты на поставку газа по цене 4,70 грн за кубический метр. Он добавил, что такой принцип действует в большинстве стран Европы, а люди могут выбирать фиксированную цену на год или на месяц.

Шмыгаль напомнил, что в прошлом году в Украине начал работать рынок газа, и именно биржа регулирует цены. Однако на рынке, по его словам, есть злоупотребления, в связи с чем правительство ограничит предельную цену на газ, чтобы отдельные компании-монополисты не завышали цены и не манипулировали с ними.

"Правительство решило зафиксировать верхнюю границу цены газа в 6,99 грн за кубический метр. Это рынок, это цена газа на рынке, но верхний предел не может превышать эту цифру. Эта цена будет действовать на период карантина или до конца отопительного сезона, то есть как минимум до апреля. Далее будем смотреть, какой будет ситуация. Возможно, цена пойдет резко вниз, тогда мы снимем это ограничение", - заметил премьер.

Глава правительства также добавил, что было поручение Антимонопольному комитету и профильным министерствам проверить факты возможного злоупотребления на рынке газа и принять соответствующие меры.

По словам Шмыгаля, правительство совместно с профильным комитетом Верховной Рады работало над законодательным урегулированием вопроса по тарифу на распределение газа, поскольку он устанавливается местными снабженческими компаниями и утверждается НКРЭКУ.

"Мы хотим, чтобы тариф на распределение был справедливым для всех людей. Для этого есть разработанные механизмы и законодатели в парламенте готовы такую ​​инициативу поддержать", - добавил глава правительства.

Напомним, в Харьковской области в один день прошло сразу 14 акций протеста против повышения цен на газ.

Также мы сообщали, что Шмыгаль попросил СБУ выяснить, почему пошли протесты после роста тарифов.