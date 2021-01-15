В Киеве умер соуправляющий партнер юридической компании HillMont Partners Сергей Нижний, который входил в ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом со ссылкой на его близких сообщает "Гордон".

Юрист Сергей Нижний умер после тяжелой болезни в четверг, 14 января. У него остались жена и трое детей.

Он входил в ближайшее окружение нынешнего главы государства. В частности, консультировал студию "Квартал 95" и был одним из спонсоров президентской кампании Зеленского.

Сергей Нижний в 2007 году баллотировался в Верховную Раду по списку "Нашей Украины - Народной самообороны", но в парламент не прошел. Был помощником нардепа от НУНС Николая Катеринчука.

Позже, в 2009 году, он получил адвокатскую лицензию. В 2016-м стал одним из основателей юридической компании HillMont Partners. На сайте фирмы отмечается, что Нижний специализировался на сопровождении коммерческих, инвестиционных и трансграничных споров. Пресс-служба компании называет его "одним из самых сильных судебных юристов в Украине в наиболее сложных спорах между инвесторами и в конфликтах инвесторов с государством".

Напомним, что от коронавируса умерла юрист Нацкорпуса. Она занималась юридическими вопросами в штабе "Нацкорпуса" в Киеве, а также помогала бывшим бойцам проходить реабилитацию.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве умер экс-глава Деснянского района, народный депутат трех созывов Анатолий Мокроусов. Он скончался на 78 году жизни.