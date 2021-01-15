Число жертв мощного землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Сулавеси, увеличилось до 34 человек. Информации о пострадавших украинцах на данный момент нет.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Мощное землетрясение на острове Сулавеси в Индонезии. Для оказания возможной помощи украинским гражданам посольство Украины открыло круглосуточную горячую линию: +62 8788 4890 918. Информация о пострадавших украинцах пока отсутствует", - написал он.

Подземный толчок магнитудой 6,2 сейсмологи зафиксировали в 02:18 по местному времени в пятницу. Эпицентр находился в шести км к северо-востоку от города Маджене на глубине 10 км. На данный момент известно о 34 погибших в результате землетрясения, пишет "Интерфакс-Украина".

Метеорологи предупредили местных жителей о возможности сильных афтершоков и цунами.

Напомним, недавно в Монголии произошло мощное землетрясение, его почувствовали жители Сибири.

Также мы писали о том, что под Львовом недавно также произошло землетрясение, однако его магнитуда была незначительной.