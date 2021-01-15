Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня в России такого заболевания, как обычный, сезонный грипп - нет. По ее словам, такого прецедента еще не было.

Об этом она сообщила в ходе Гайдаровского форума.



"Мы готовы забыть, что такое грипп. Мы привили в Российской Федерации 60% населения, мы все соблюдаем правила защиты от респираторных инфекций, и сегодня в стране гриппа нет. А сегодня, я напомню, уже середина января. Такого года еще не было", - сказала Попова.

Отметим, что на фоне коронавируса в России с 1 сентября 2020 года развернули кампанию по вакцинации от сезонного гриппа. Например, в Москве, власти агитировали привиться от него в метро, на вокзалах и в других общественных местах. В общественных местах через мегафон звучала запись - обращение органов местной власти. Говорилось, что на фоне распространения коронавируса граждан приглашают сделать прививку от сезонного гриппа - в ближайшей больнице, без предварительной записи, бесплатно.

По данным на сегодня, от сезонного гриппа в России привилось рекордное количество человек - 85,9 миллионов, что составляет около 60% населения страны.







В то же время, за неделю в Украине гриппом и ОРВИ заболели почти 90 тысяч человек. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 234,6 на 100 000 населения, что на 51,4% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины.

Также "Страна" сообщала, что по данным МОЗ, гриппом и ОРВИ в этом году болеют больше украинцев, чем в прошлом. В частности, в этом году заразилось на 10% граждан больше, чем обычно.