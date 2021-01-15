Кот провел три недели в закрытом металлическом контейнере. Фото: facebook.com/Star.Shine.Shipping

Кот из Украины добрался в металлическом контейнере до Израиля, три недели питаясь в пути одними конфетами. Где и как житное собирало воду - загадка.

Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика на своей странице в Facebook.

Животное обнаружили, когда груз с конфетами открыли в другой стране. Кот каким-то чудом выжил три недели в закрытом помещении, питаясь одними сладостями. 

"В Израиль был доставлен загруженный контейнер для конфет. В момент его вскрытия и был обнаружен настоящий живой кот. Удивительно, но он выдержал 3 недели дороги! Мы можем только догадываться, что ел и где кот взял капли воды, чтобы прожить эти недели. Несмотря на трудную дорогу, он жив", - заявили представители компании.

При просмотре камер наблюдения ранее было установлено, что животное попало в контейнер при загрузке коробок с конфетами.

"Сейчас маленький путешественник в хорошем состоянии", - добавили в пресс-центре, отметив, что это дело на личном контроле директора Одесской экспедиционной компании "Звездное сияние" Александра Винника.

Сейчас маленький путешественник в хорошем состоянии

Отметим, что судя по фото, пушистый турист успел испортить несколько коробок товара, так как прогрыз их, чтобы не умереть с голоду.

Животное обнаружили, когда груз с конфетами открыли в другой стране
При просмотре камер наблюдения ранее было установлено, что животное попало в контейнер при загрузке коробок с конфетами
Напомним, что в прошлом году в Днепре бродячий кот получил паспорт, отчество и работу в историческом музее. Теперь полосатый серый кот трудоустроен в Национальный исторический музей имени Яворницкого.

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