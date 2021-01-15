Кот из Украины добрался в металлическом контейнере до Израиля, три недели питаясь в пути одними конфетами. Где и как житное собирало воду - загадка.

Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика на своей странице в Facebook.

Животное обнаружили, когда груз с конфетами открыли в другой стране. Кот каким-то чудом выжил три недели в закрытом помещении, питаясь одними сладостями.

"В Израиль был доставлен загруженный контейнер для конфет. В момент его вскрытия и был обнаружен настоящий живой кот. Удивительно, но он выдержал 3 недели дороги! Мы можем только догадываться, что ел и где кот взял капли воды, чтобы прожить эти недели. Несмотря на трудную дорогу, он жив", - заявили представители компании.

При просмотре камер наблюдения ранее было установлено, что животное попало в контейнер при загрузке коробок с конфетами.

"Сейчас маленький путешественник в хорошем состоянии", - добавили в пресс-центре, отметив, что это дело на личном контроле директора Одесской экспедиционной компании "Звездное сияние" Александра Винника.

Отметим, что судя по фото, пушистый турист успел испортить несколько коробок товара, так как прогрыз их, чтобы не умереть с голоду.







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