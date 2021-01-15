После публикации "Страны" о тайной вакцинации от коронавируса в Киеве для чиновников и бизнесменов израильская полиция начала расследование по факту возможной незаконной поставки вакцины от коронавируса в Украину.

Об этом со ссылкой на главу департамента международных отношений министерства здравоохранения Израиля Ашера Ешайху Салмона сообщает "Укринформ".

"Полиция проводит расследование этой истории, и насколько мне известно, на сегодняшний день не установлено, действительно ли был случай контрабанды вакцины из Израиля в Украину. Убежден, что расследование будет проведено должным образом, и если такой случай действительно имел место, виновные будут привлечены к ответственности. В нашем понимании это очень серьезное преступление", - Салмон.

По его информации, о результатах расследования станет известно в ближайшее время. При этом, по данным Салмона, в Израиле вакцинация проводится исключительно за государственный счет, то есть сделать прививку за деньги нельзя.

"Мы считаем, что это не этично (делать прививки платными - Ред.). Продажа вакцины является нелегитимной, вакцинация проводится правительством, люди получают прививки бесплатно", - заявил представитель израильского Минздрава.

Прививку от коронавируса в Израиле сделали уже 2 млн человек (население страны составляет около 9 млн), вторую дозу вакцины получили более 100 тысяч граждан. Планируется, что до конца марта-середины апреля уровень вакцинации населения Израиля достигнет 70%.

Напомним, 5 января "Страна" выяснила, что в Украине проходит тайная вакцинация от коронавируса для бизнесменов, чиновников и их семей. Цена дозы – до 3000 евро. На следующий день журналисты нашли подтверждения тому, что подпольная вакцинация проходит в частной клинике Mediland.

Между тем, в Израиле, откуда, по сведениям "Страны", могла быть ввезена вакцина, поспешили откреститься от этой истории, назвав такой расклад невозможным.

Также мы писали о том, что после публикации "Страны" ГБР начало расследование подпольной вип-вакцинации от Covid-19 в Киеве.