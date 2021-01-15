В Украине, где уже второй день идет снег, по состоянию на утро пятницы, 15 января, выпало уже около 35 см осадков.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, там, где последние сутки выпадали или идут осадки, - покрытие местами заснеженное (Волынская, Донецкая, Киевская, Львовская, Ровенская, Черкасская области), местами гололедица в Днепропетровской и Николаевской областях. На перевальных участках снег идет уже вторые сутки, выпало 10-35 см", - сообщили в "Укравтодоре".

Работники расчищают части дорог от снега, обрабатывают их противогололедными материалами. Задействовано 1 410 единиц техники и 1 881 рабочий. Проезд обеспечен по всем участкам дорог государственного значения.

Напомним, спасатели предупредили украинцев о резком похолодании и крепких морозах на выходные.

Также мы писали о том, что утром в пятницу Киев замер в пробках после снегопада.