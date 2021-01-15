В пятницу, 15 января, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о высокой снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 15 января, в связи со снегопадом и метелями, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - отметили в пресс-центре госслужбы.

В связи с этим, сотрудники ГСЧС Украины в Закарпатской области призывают граждан воздержаться от похода в горы, ведь в случае схода лавины подобное путешествие может завершиться трагически.

Ранее "Страна" сообщала, что на Новый год в Карпатах обещали сход лавин с высокой вероятностью. В прогнозах были небольшие метели, которые могли вызвать схождение снежных "досок" (один из опаснейших типов лавин).

Напомним, что прошлой зимой в Карпатах впервые за всю историю наблюдений не сошло ни одной лавины. Сезон 2019-2020 года выдался аномальным за весь период наблюдений по всем параметрам: высоте снежного покрова, температуре, осадкам и другим.