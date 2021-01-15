Несмотря на санкции США, компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей российского газопровода "Северный поток-2" в первой половине 2021 года.

Об этом сообщает Bloomberg в четверг, 14 января.

В частности, участок трубопровода может быть закончен в июне, поскольку оператор "Северного потока-2" в пятницу начинает испытания в датских водах.

"Согласно графику, обновления уже проложенных труб в водах Дании начнется во второй половине января, и новая операция по прокладке труб там начнется примерно в то же время", - отметили в материале.

К тому же ожидается, что трубопроводное судно "Фортуна" завершит работы в датских морях до середины последней недели мая, а затем работы будут идти в водах Германии, а строительство продлится до июня.

Несмотря на предполагаемую скорость укладки трубопроводов "Фортуной", которая составляет 0,4 километра в день, прокладка первой линии может занять больше времени.

В свою очередь, Немецкое морское и гидрографическое агентство все еще оценивает запрос "Северного потока-2" продвигаться вперед в работах в водах Германии.

Ранее "Страна" сообщала, что строительство газопровода длиной 1230 километров, который будет доставлять российский газ в Германию, было остановлено после санкций США в декабре 2019 года, когда было установлено все, кроме 160 километров, звенья. США, которые усилили ограничения, утверждают, что газопровод, принадлежащий подразделения ОАО "Газпром", дает Москве слишком много рычагов влияния на Европу.

Позже стало известно, что строительство 2,6-километрового участка в немецких водах было восстановлено и завершено в прошлом месяце.