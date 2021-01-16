В Украину пришел арктический антициклон, который накрыл всю страну первым большим снегом, а накануне Крещения этот морозный фронт принесет значительное понижение температуры.

В эти выходные, 15-16 января в Украине ожидается резкое снижение температуры: ночью до 12-18 мороза, в северных областях до -21 мороза (днем -10...-16°), 17-18 января холодная погода будет удерживаться.

Самый холодный день этой зимы и всего 2021 года сдвигается на Крещение, 19 января. В Киеве ночью ожидается до -20, а днем -13.

Для столицы такие морозы считаются аномальными, поэтому спасатели уже предупредили о том, как спастись от обморожений.

Прогноз погоды на выходные

Морозный циклон накроет столицу с севера и принесет аналогичную погоду той, которая уже установилась в Москве и Минске. В этих городах днем ранее была такая же погода, которая завтра придет в Киеве. Выглядит она таким образом: снег едва срывается, ясное синее небо, периодически выглядывает солнце и очень холодно из-за морозного воздуха.

По данным Укргидрометцентра, в эту субботу, 16 января, в столице похолодает в среднем на 6 градусов. Температура ночью опуститься до -13...-15°, днем ожидается -11...-13°.

Ветер будет северо-западным, с порывами до 10 м/с, поэтому при температуре -15 может ощущаться как -21 градус.

Атмосферное давление на выходных будет в пределах нормы - днем около 746 мм ртутного столба.

На западе будет теплее на несколько градусов, чем в столице.

В Ужгороде -8...-10° ночью и -6...-8° днем;

Во Львове -12...-14° ночью и -10...-12° днем;

В Ивано-Франковске -11...-13° ночью и -9...-11° днем;

На востоке столбики термометров опустятся в среднем на 8 градусов.

В Донецке ночью -10...-12° и днем -8...-10;

В Луганске ночью -9...-11° и днем - 7...-9°;

В Харькове ночью -11...-13° и днем -9...-11°.

На юге станет холоднее на 4 градуса.

В Симферополе ожидается -4...-6° ночью и днем -1...-3°.

В Одессе ночью -9...-11° и днем -6...-8°

В Херсоне -10...-12° ночью и днем -6...-8°.

В воскресенье, 17 января, в Киеве ночью ожидается -15...-17°, днем будет -11...-13°.

В Ужгороде -13...-15° ночью и -12...-14° днем;

Во Львове -15...-17° ночью и -12...-14° днем;

В Ивано-Франковске -13...-15° ночью и -12...-14° днем;

В Донецке ночью -16...-18° и днем -12...-14;

В Луганске ночью -17...-19° и днем -12...-14°;

В Харькове ночью -17...-19° и днем -12...-14°.

В Симферополе ночью -6...-8° и днем -4...-6°.

В Одессе ночью -11...-13° и днем -7...-9°

В Херсоне -11...-13° ночью и днем -8...-10°.

Когда будет самый холодный день

По данным Укргидрометцентра, на 18 и 19 января выпадают самые холодные дни этого года. В Киеве днем ожидается -11...-13°, а ночью -17...-19°.

Наши предки верили, что самые сильные морозы приходятся на Крещение, а ясная и морозная погода в этот день предвещает засушливое лето.

По данным ресурса sinoptik, следующая неделя в столице начнется с минусовых температур. При этом самый холодный день ожидается 18 января, когда минимальная температура будет -18, а максимальная -16.

На Крещение, 19 января, будет чуть теплее: -17 ночью и -11 днем.

Как уберечься от холода

При морозе в -20 на улице рекомендуется проводить минимальное количество времени. Чтобы быстро не замерзнуть, перед выходом на улицу рекомендуется поесть. Доказано, что сытый человек мерзнет медленнее голодного.

Защитную маску лучше надевать там, где есть большое скопление людей, но в лютый мороз она не нужна из-за того, что быстро намокает и охлаждается, а вместе с этим замерзает и человек. Поэтому для обогрева дыхательных путей маска явно не подходит.

Одежда должна быть теплой и комфортной. Под свитер и штаны рекомендуется надевать термобелье, колготы - девушкам, мальчикам - кальсоны.

Обувь не должна быть тесной, поверх обычных носков можно надеть шерстяные.

Руки и ноги - первое, что замерзает на улице, поэтому не забывайте одевать перчатки или рукавицы. Лучше, если они будут из шерсти.

Чтобы лицо и губы не обветривались, за 15-20 минут до выхода на улицу, нанесите солнцезащитный крем с SPF +30 и увлажняющий бальзам, руки тоже смажьте кремом. Женщинам не рекомендуется увлекаться декоративной косметикой.

Лицо можно дополнительно защитить шарфом или платком. Быстро помогает согреться горячий чай, поэтому можно взять в дорогу термос.

По возвращению домой раздеваться нужно постепенно, массируя замерзшие участки тела. Теплый сладкий чай и в этом случае поможет быстрее разогнать кровь в сосудах. Если некоторые части тела покраснели и появилась сыпь, можно выпить лекарственный препарат от аллергии. Перед употреблением важно проконсультироваться с семейным врачом.

Напомним, зима прошлых лет в Киеве была на 2,5 градуса теплее климатической нормы. А средняя температура зим 2017-2018 гг. и вовсе составляла -1,5 градуса. Это вполне соответствует показателям европейской зимы, которая вновь вернется к украинцам после Крещения.

А пока что - не забывайте утепляться и берегите здоровье!