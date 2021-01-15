После долгого совещания в Кабмине по поводу тарифов на газ, и.о. министра энергетики Юрий Витренко привел план, который по его мнению сможет разрешить кризис с энергноносителями и примечательно, что одним из пунктов плана значится возобновление поставок газа из России.

Об этом Юрий Витренко написал в соцсети.

"По поручению Премьер-министра Украины мы сейчас готовим решение Кабинета министров, которое установит предельную цену на газ для бытовых потребителей (6,9 грн за кубический метр). Это решение будет иметь временный характер - на время карантинных мероприятий. В то же время нам нужно системное решение проблем на рынке газа, о которых я писал ранее - злоупотребление доминирующим положением, защита не только от энергетической бедности, а от других аспектов уязвимости потребителей и тому подобное", - пишет Юрий Витренко.

Ниже он приводит 5 пунктов, которые, по его мнению, нужно сделать.



1.Энергоэффективность. Лучший вариант уменьшения платежки - это снижение неэффективного потребления. Это лучше и для окружающей среды. Поэтому мы будем концентрироваться прежде всего на этом. Мой опыт говорит, что начинать нужно с экономических стимулов и с учета. Да, это означает, что долгосрочное снижение цены по отношению к альтернативным расходов, то есть к рыночной цене - это плохо для энергоэффективности.

Также ключом к решению этой проблемы является создание экосистемы для привлечения частного бизнеса и иностранных инвестиций. Это нужно делать прямо сейчас, но масштабный результат мы получим через некоторое время (речь о годах).



2. Увеличение собственной добычи. Я остаюсь на позиции, что нам нужно привлекать международных инвесторов с деньгами и технологиями, без этого ничего не будет. Существенного увеличения добычи, если начать сейчас, можно ожидать через 3-5 лет.

В совокупности с предыдущим пунктом это даст Украине возможность начать экспортировать газ, а не импортировать его. Соответственно, цена на оптовом рынке будет на уровне экспортного паритета, а не импортного паритета.



3. Разблокировка транзита газа из Средней Азии, экспорта газа независимыми компаниями из России, перенос точек передачи газа европейским покупателям газпромовского газа.

Это тоже практически автоматически существенно снизит цену на газ на оптовом рынке (до уровня экспортного паритета). Реалистично, юридические возможности для давления на "Газпром" по этим вопросам есть только у "Нафтогаза".

Такую возможность дал новый контракт, который мы подписали в декабре 2019 года. К сожалению, прошел год, а мы пока не увидели даже жалобы в антимонопольный орган Европейского союза и/или обращения в международный арбитраж. Думаем над тем, как эту ситуацию изменить.



4. Нормальная биржевая торговля газом в Украине. Нужна биржа, которая бы эффективно регулировалась государством, и при этом имела такие необходимые атрибуты современной биржи как клиринг и тому подобное. На этой бирже, в частности, должны быть ликвидные летние продукты, то есть активная торговля газом по фиксированной годовой цене. Это даст надежный индикатор рыночной цены на оптовом рынке Украины.

Мы сейчас работаем с Национальной комиссией и USAID над созданием такой биржи. Теоретической альтернативой является использование европейской биржи для торговли газом и поставками в ​​Украину. И так, "Укргаздобыча" должна выставлять на эту биржу все объемы добычи, чтобы не было перекрестного субсидирования в пределах самого "Нафтогаза", чтобы все было прозрачно и чтобы была честная конкуренция между "Нафтогазом" и другими поставщиками.



5. Нужны новые правила защиты потребителей на рынке газа, в частности уязвимых потребителей. В Европе есть такие варианты, когда поставщиков выбирают объединения потребителей. У них более рыночной силы для того, чтобы получать лучшие условия от поставщиков. Кроме того, они могут для этого выделить профессионального человека.

В Украине для этого можно использовать объединенные территориальные общины. Они будут выбирать поставщика для тех, кто не хочет или не может это делать самостоятельно. Причем это будет по умолчанию, то есть если вы самостоятельно не выбрали поставщика, за вас это сделает ОТГ.

Также это будет касаться тех потребителей, чьим поставщиком автоматически стал "поставщик последней надежды", сейчас это "Нафтогаз". Для реализации этого варианта нужны законодательные изменения, но депутаты фракции Слуга Народу пообещали над этим поработать", - написал Юрий Витренко.

Далее он отдельно прокомментировал обвинения в "зраде", которые посыпались на него после предложения о закупках газа в России.

"Экспорт газа независимыми компаниями из России - это экспорт газа компаниями, независимыми от "Газпрома", добывающих газ в России. Таких компаний много, они добывают много газа, среди них есть крупные европейские компании.

Такой экспорт будет дополнительным источником спроса на услуги транзита через Украину в Европу, чтобы мощности украинской ГТС заказывал не только "Газпром".

Если кто-то "внезапно" подумал, что это плохо и непатриотично, то тогда они должны требовать запрета транзита российского газа через Украину и запрета импорта газа российского происхождения в Украину", - написал Витренко.

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