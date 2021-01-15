В пятницу и субботу, 15-16 января, в Украине сильно похолодает. Местами температура ночью опустится до -21 градуса.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели предупреждают о значительном снижении температуры. Ночью столбики термометров опустятся до -12...-18 градусов, в северных областях - до -21 градуса. Днем ожидается -10...-16 градусов. При этом в воскресенье и понедельник, 17-18 января, холода в Украине задержатся.

В Киеве 15-16 января также будет морозно: ночью до -13...-18 градусов, днем ​​до -11...-15. Как и по всей стране, 17-18 января холодная погода сохранится.

Напомним, в мэрии Киева уже дали рекомендации киевлянам, как пережить сильный мороз.

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