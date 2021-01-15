В Украине, где за сутки число случаев коронавируса выросло на 8 199, за все время пандемии заразились уже 1 146 963 человека. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (896), Днепропетровской (533), Запорожской (629), Львовской (525), Одесской (592) и Киевской (588) областях.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

В Украине в шести регионах число новых случаев превышает отметку в полтысячи заражений. Всего в одной области - Кировоградской - за сутки обнаружили менее 100 новых пациентов.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 15 января:

Киев - 121 082 (+896 случаев за сутки);

Винницкая область - 24 494 (+209 случаев);

Волынская область - 34 883 (+127 случаев);

Днепропетровская область - 63 442 (+533 случая);

Донецкая область - 40 952 (+443 случая);

Житомирская область - 42 254 (+214 случая);

Закарпатская область - 29 484 (+100 случаев);

Запорожская область - 60 749 (+629 случаев);

Ивано-Франковская область - 44 929 (+173 случая);

Киевская область - 65 262 (+588 случаев);

Кировоградская область - 9 244 (+78 случаев);

Луганская область - 12 783 (+179 случаев);

Львовская область - 66 573 (+525 случаев);

Николаевская область - 35 718 (+489 случаев);

Одесская область - 77 752 (+592 случая);

Полтавская область - 40 448 (+287 случаев);

Ровенская область - 43 700 (+242 случая);

Сумская область - 43 839 (+344 случая);

Тернопольская область - 35 852 (+191 случай);

Харьковская область - 74 150 (+310 случай);

Херсонская область - 19 570 (+121 случай);

Хмельницкая область - 42 016 (+146 случаев);

Черкасская область - 43 172 (+281 случай);

Черновицкая область - 42 439 (+227 случаев);

Черниговская область - 32 176 (+275 случаев).

Напомним, в МОЗ назвали украинцам симптомы заболеваний, при которых проведут бесплатное тестирование на коронавирус.

Также мы писали о том, что в России привившимся от коронавируса будут выдавать бейджики, позволяющие ходить без масок.