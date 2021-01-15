Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в декабре 2020 года получила 122 238 гривен зарплаты. При этом оклад составил чуть менее 70 000 гривен.

Об этом со ссылкой на данные Офиса генерального прокурора пишут "Украинские Новости".

Так, из 122 238 гривен зарплаты Венедиктовой ее оклад составил 69 681 гривну. Остальные 52,5 тысяч - это надбавки и премии.

Какую сумму Венедиктова получила после удержания налогов и сборов, не уточняется.

Напомним, во время весеннего карантина зарплата Венедиктовой была урезана до 38 000 гривен, гепрокурор жаловалась, что ей не хватает этих денег.

Также мы писали о том, как заместитель начальника департамента киберполиции Денис Колесник, который является мужем Ирины Венедиктовой уволился, получил 774 тысячи гривен финпомощи, а потом устроился обратно на работу.