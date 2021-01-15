В 2020 году польские пограничники отказали во въезде в страну 24,6 тысячам человек, которые пытались въехать из Украины.

Об этом со ссылкой на данные Пограничной службы Польши пишет "Укринформ".

При этом по сравнению с 2019 годом количество отказов в пересечении украинско-польской границы снизилось более чем вдвое: с 60 112 до 24 617.

Еще 121 человек пытались пересечь границу вне пунктов пропуска (в 2019 таких было 158 человек). Они были задержаны.

В направлении Польши границу нелегально пытались пересечь 109 граждан 21 страны, в том числе 23 украинца. В Украину стремились попасть 12 человек: шесть украинцев, четверо граждан Молдовы и двое - Ирака.

Напомним, украинцы после Рождества начали массово выезжать за границу.

Также мы писали о том, что украинские пограничники показали топ-5 задержаний 2020 года.