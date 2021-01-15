По состоянию на утро пятницы, 15 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 8 199 человек.

Напомним, что вчера, 14 января, в стране было выявлено 7 925 новых случаев заражений.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 1 146 963 человека. Выздоровело за последние сутки 10 328 пациентов (всего с начала пандемии - 847 391 человек - Ред.).

Госпитализированы за сутки 2 152 человека. Среди новых зараженных 236 детей и 315 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (896 человек), Запорожской области (629), Донецкой области (443), Львовской области (525) и Николаевской области (489).

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