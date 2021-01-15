В США принимают беспрецедентные меры безопасности перед инаугурацией Джо Байдена, который даже отказался от поездки на поезде 20 января в Вашингтон на церемонию вступления в должность президента.

Финальная репетиция его инаугурации, запланированная на воскресенье, 17 января, уже так же отложена из-за потенциальной угрозы.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, генеральная репетиция перенесена на понедельник - 18 января.

"Мы обеспокоены потенциальной возможностью насилия на многочисленных протестах и митингах, запланированных здесь, в Вашингтоне, и в Капитолиях штатов по всей стране", - заявил по этому поводу глава ФБР Крис Рэй.

Напомним, что ведущим специального телешоу по случаю инаугурации Байдена станет знаменитый киноактер Том Хэнкс.