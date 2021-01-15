В Украине этой зимой может резко вырасти цена на куриные яйца. Специалисты прогнозируют, что цена десятка яиц в рознице может достичь планки в 40 гривен и удержится на таком уровне в течение зимы.

Об этом рассказала эксперт Ассоциации животноводов Украины Ирина Бойко, как передают "Украинские Новости".

"Можно ориентироваться на то, что в зимние месяцы цена будет колебаться все-таки в районе около 40 гривен за 10 штук", - рассказала Ирина Бойко.

Она так же считает, что в течение января-февраля снижения цены на яйца не ожидается, а дальнейшее поведение рынка спрогнозировать достаточно трудно.

По словам Ирины Бойко, с осени 2020 года произошел существенный рост рыночных цен на сырье для производства кормов на фоне неурожая и экспорта. Так, зерновые, соя, подсолнечник и продукты их переработки подорожали до 40%, валютное сырье до 10%.

Это стало причиной существенного удорожания кормов для птицы, которые в структуре себестоимости продукции занимают до 75%, а остальные - другие общепроизводственные расходы, на которые влияют как и тарифные планы, так и другие обстоятельства в карантинных условиях.

В данных условиях одни аграрии сокращают поголовье птицы (общее поголовье в Украине за 2020 сократилось более чем на 3%), а другие - вынуждены поднимать цены реализации, чтобы сохранить минимальную рентабельность собственного производства.

При этом себестоимость получения яиц на птицефабриках в среднем колеблется в пределах до 23 гривен/10 шт, а фабрики реализуют дистрибьюторам яйца в пределах 30-32 гривен, таким образом торговые сети продают десяток от 35 до 40 гривен в зависимости от категории яиц.

Ирина Бойко считает, что рост цен зимой и в дальнейшем возможен, если не будет спада цен на сырье, а аналитические данные указывают на то, что цены на белковые и зерновые продолжат постепенно расти на фоне дефицита.

"Поэтому остается ждать новых урожаев и стабилизации объемов сырья на внутреннем рынке Украины", - добавила эксперт.

Ранее "Страна" приводила список продуктов, которые больше всего подорожали в прошлом году.