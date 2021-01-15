В Индонезии произошло мощное землетрясение, которое привело к многочисленным жертвам и серьезным разрушениям. Жертвами стихии на острове Сулавеси стали не менее 7 человек, но погибших может быть больше. Ранения получили около 600 человек.

Об этом сообщило Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны, как передает "Интерфакс".

Подземный толчок магнитудой 6,2 сейсмологи зафиксировали в 02:18 по местному времени в пятницу (21:18 по Киеву, четверг, 14 января - Ред.). Эпицентр находился в 6 км к северо-востоку от города Маджене на глубине 10 км.

Тысячи людей покинули свои дома в поисках убежища, пострадало не менее 60 зданий, в том числе два отеля, офис губернатора и торговый центр.

Несколькими часами ранее в том же районе произошло землетрясение магнитудой 5,9 и так же повредившее несколько домов.

Ранее "Страна" сообщала, что 3 января на Закарпатье так же произошло землетрясение.