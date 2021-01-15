В Китае не ослабляют контроль за эпидситуацией, и как показывает практика, жесткие меры себя оправдывают. Так, в городе Тяньцзинь проверяют крупную партию мороженого, после того как три образца дали положительный результат на коронавирус нового типа.

Причем, это мороженое было произведено с использованием импортного сырья из Новой Зеландии и Украины. Об этом передает агентство Синьхуа.

Все складские помещения товаров, произведенных компанией Tianjin Daqiaodao Food Co., Ltd., были опечатаны после того, как образцы, отправленные компанией в городской центр профилактики и контроля заболеваний, дали положительный результат на коронавирус.

Предварительные эпидемиологические исследования показывают, что компания произвела партию мороженого с использованием сухого молока, импортированного из Новой Зеландии, и сухой сыворотки, импортированной из Украины.

По состоянию на 14:00 четверга 1 662 сотрудника компании были помещены на карантин и прошли тестирование на нуклеиновые кислоты коронавируса. Из них 700 человек получили отрицательный результат теста на Covid-19, а результаты тестирования остальных 962 человек пока неизвестны.

Власти приняли меры по дезинфекции окружающей среды, помещению на карантин лиц, имевших тесные контакты с данным товаром и выявлению людей, успевших купить мороженое из этой партии.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Турции Эрдоган сделал прививку от коронавируса китайским препаратом.