Основатель социальной сети Telegram Павел Дуров отклонил предложение консорциума западных фондов об инвестициях с оценкой компании в $30 млрд.

Об этом сообщает издание The Bell.

В частности, это первая известная оценка Telegram. В предложении Дурову речь шла о покупке доли в 5–10%.

В издании отметили, что предложение было сделано в конце прошлой недели, и Павел Дуров его отклонил.

"Представители Telegram обсуждали с банками и инвесторами возможность привлечения долгового финансирования на сотни миллионов долларов, которые будут конвертированы в акции при возможном IPO", - отметили в материале, ссылаясь на американское издание The Information.

В частности, в ходе обсуждения один из источников уточнил, что финансирование может превысить $1 млрд.

При этом представители Telegram заявили, что не хотят брать на себя обязательств, предусматривающих "любую форму выхода" для потенциальных инвесторов. То есть компания якобы не готовится ни к продаже, ни к слиянию, ни к IPO.

В свою очередь, сам Павел Дуров заявил, что сам не встречался с какими-либо "банками и инвесторами", но его команда действительно получает предложения предоставить Telegram ссуду.

Дуров добавил, что для мессенджера получение кредита - один из возможных способов "оставаться полностью независимым и верным своим ценностям при реализации стратегии монетизации".

Напомним, что Дуров анонсировал революционные изменения в мессенджере Telegram. Со следующего года Telegram начнет получить доход через рекламную платформу для каналов внутри мессенджера. До сих пор сервис не пытался заработать на рекламе, но после закрытия блокчейн-платформы TON ему нужен источник заработка.

Также "Страна" сообщала, что за трое суток в Telegram добавились 25 млн новых пользователей. Таким образом люди ищут альтернативу WhatsApp, который заявил о том, что намерен делиться личными данными пользователей с Facebook.