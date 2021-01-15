Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился к производителям и поставщикам телевизоров, медиаплееров, смартфонов и других устройств, позволяющих использовать интернет.

Регулятор настоятельно попросил у них как можно быстрее отказаться от поставок такой техники с территории России - как и техники, производимой для продажи в РФ.

Обращение опубликовано на сайте Нацсовета.

В ведомстве заявили, что правительство России 31 декабря 2020 года утвердило список программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров.

"Что это значит? На телеприемники с функцией Smart TV или имеющие операционные системы, позволяющие добавлять и использовать приложения, будут установлены приложения для просмотра ряда телеканалов и сервисов, которые запрещены для распространения на территории Украины в соответствии с указом президента от 14 мая 2020 года... о применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - пояснили в Нацсовете.

Также там обратили внимание, что на смартфоны и другие устройства, произведенные в РФ или для реализации и использования на территории РФ, будут установлены приложения от компаний, подпадающих под санкции на территории Украины в соответствии с упомянутыми указом и решением СНБО.

В связи с этим Нацсовет призвал сети розничной торговли и частных предпринимателей прекратить практику установления программ, которые позволяют просматривать запрещенные каналы или пользоваться запрещенными сервисами, при продаже электронных устройств конечному потребителю.

"Национальный совет обратился в Кабинет министров Украины и СНБО с просьбой приложить быстрые и эффективные усилия, чтобы предотвратить поставки такой техники в Украину, иначе это приведет к созданию дополнительных рисков для общественного спокойствия, усилит информационное влияние государства-агрессора, даст новый толчок развитию пиратства в Украине", - заявили в совете.

Отметим, что ранее Украина под давлением американцев отказалась от сотрудничества с китайской компанией Huawei по целому ряду направлений.

Ранее "Страна" рассказывала, что Нацсовет проиграл суды телеканалу "Интер".

Мы также сообщали, что регулятор вынес предупреждение каналу Порошенко за маты Пояркова в эфире.