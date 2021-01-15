В США разработка истребителя шестого поколения, ведущаяся в рамках проекта Next Generation Air Dominance (NGAD) в интересах Военно-воздушных сил (ВВС), использует инженерию в стиле "Формулы-1".

Об этом со ссылкой на помощника по закупкам министра ВВС Уилла Ропера пишет Popular Mechanics.

"Летный демонстратор истребителя шестого поколения стал вторым для ВВС США после американо-шведского реактивного учебного eT-7 Red Hawk самолетом, разработка которого велась с использованием цифровой инженерии", - заявил Ропер.

К тому же, он уверен, что разработанное в рамках NGAD изделие "на годы опередило ожидания".

По словам Ропера, сложившаяся в США во времена холодной войны система госзакупок "мертва" относительно "сегодняшних угроз и темпов развития технологий".

"Такие фильмы, как Матрица, а также подход, используемый в создании гоночных автомобилей класса "Формула-1", помогают нам объяснить основную технологию цифровой инженерии, которую мы называем authoritative virtualization", - добавил Ропер.

Он рассказывает, что при создании машин "Формулы-1" не используются физические прототипы, а "каждая особенность автомобиля и вся физика, определяющая ее, даже резина, буквально встречающаяся с дорогой, тщательно" проверены цифровой инженерией.

"В отличие от первой волны глобализации, цифровую инженерию, с ее высококвалифицированным трудом, использованием автоматизации и адаптивными производствами, намного сложнее ослабить дешевой иностранной рабочей силой", - добавил эксперт.



Ранее "Страна" сообщала, что в США испытали прототип секретного истребителя нового поколения. Самолет разработан в рамках целого семейства военной техники, включающего космические и беспилотные летательные аппараты и компьютерные системы.

Также напомним, что "Страна" публиковала видео высшего пилотажа российского истребителя пятого поколения Су-57.