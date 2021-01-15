В Черниговской области, где задохнулся вор, который поджег ограбленный им самим дом, сотрудники полиции разыскали ребенка, который пропал почти неделю назад.

Об этом сообщает пресс-служба полиции на своей сайте.

В частности, девочку, пропавшую 9 января, разыскивали сотрудники криминальной полиции и ювенальной превенции Черниговской области в тесном сотрудничестве с правоохранителями Киевской области.

"Полицейские опросили сотни людей в обеих областях, тщательно изучили записи камер видеонаблюдения везде, где мог появится пропавший ребенок", - отметил начальник Главного управления Нацполиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

В ходе розыска, были изготовлены и размещены во всех людных местах открытки с изображением ребенка и уведомлением о ее поисках.

"Обращение к гражданам с фотографией и приметами пропавшей девочки распространялись в средствах массовой информации и Интернет-сообществах ", - добавили в пресс-центре.







В данный момент девочка жива и здорова, ей ничего не угрожает. Полицейские доставили Алину в Нежин, где ее осмотрят медики.

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности взрослых, действия которых привели к этой ситуации.







Напомним, что в ноябре в Запорожье пропал без вести сержант полиции. По данному факту было открыто уголовное дело.

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