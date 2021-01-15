Борьба за рынок: МВФ против снижения тарифов

Объявленное позавчера крайне скромное удешевление газа для населения может не состояться. Вчера Международный валютный фонд высказал озабоченность тем, что украинское правительство хочет ввести госрегулирование цены и тем самым остановить рыночные реформы, прописанные в меморандуме. А премьер после переговоров с миссией фонда заявил, что рынок газа сворачивать не собираются – просто пытаются бороться со "злоупотреблениями".

Между тем очевидно, что "злоупотребления" тут ни при чем. Вчера европейская цена газа взлетела до 335 долларов за тысячу кубометров – а это означает, что даже при самых честных минимальных накрутках рыночная цена сегодня составляет баснословные 12 тысяч гривен за тысячу кубов. То есть 12 гривен за куб. И это не "злоупотребление", а прямое последствие введения свободного рынка газа из-за обязательств перед МВФ.

Интересно, когда Кабмин подписывался под меморандумом, он вообще понимал, к чему ведет "свободный рынок газа"? А ведь 335 долларов – не предел: помнится, при Януковиче цена газа достигала 530 долларов.

Но тогда, во времена "злочинной влады", еще помнили о том, что "Нафтогаз" – это государственная компания, и в этом качестве она выполняет не столько коммерческую, сколько социальную функцию. Поэтому, с одной стороны, власть постоянно искала способы снизить цену, а с другой – выдумывала всевозможные способы, чтобы даже при гигантских рыночных ценах население платило умеренные деньги.

Сейчас нам объясняют, что на газовом рынке 10-летней давности процветала коррупция. Но пусть объяснят, как получается, что при коррупционных схемах минимальная цена газа для людей составляла 72 копейки, а при свободном "некоррупционном" рынке гражданам приходится платить по 7-10 гривен за куб?

Все эти "рыночные" реформы очень напоминают шоковую терапию начала 1990-х, когда цены отпустили в свободное плавание, одновременно оставив значительную часть населения без работы. Десять лет назад казалось, что те эксперименты навсегда остались в прошлом. А теперь выясняется, что это наше будущее…

Сократит ли Рада себя до 300 депутатов?

В Верховной Раде подготовили к принятию во втором чтении проект изменения Конституции, который сокращает количество депутатов с 450 до 300. Чисто популистская инициатива времен "раннего" Зеленского все же дошла до стадии, когда ее могут вынести в зал для окончательного голосования. Но дошла она до этой стадии уже в другую эпоху, когда парламент сегментировался и больше не является машиной для турборежима.

Вероятность принятия этих изменений в Конституцию крайне мала. За них и в первом чтении проголосовали лишь около 200 представителей "Слуги народа", теперь же ситуация еще хуже.

И дело не только в том, что законопроектом сокращается количество мест в парламенте, а еще и в том, что в нем предлагается на уровне Конституции прописать пропорциональную систему выборов – то есть фактически навсегда отказаться от "мажоритарки".

Нанести такой двойной удар по своим шансам попасть в Верховную Раду в новом созыве готовы далеко не все.

Можно предположить, что за этот проект, как и в первом чтении, проголосует "Оппозиционная платформа – За жизнь": партия, которая уже является лидером рейтингов, безусловно заинтересована в фиксации пропорциональной системы.

Но вот рейтинг "Слуги народа" падает с каждым месяцем, и уже сейчас большинство правящей фракции понимает, что пролетит мимо Рады даже при 450 местах, а при 300 и отсутствии "мажоритарки" – даже и пытаться не стоит.

Так что спасти проект реформы парламента может только личное вмешательство президента: если Зеленский стукнет кулаком по столу, "слуги" еще могут испугаться. Хотя похоже, что страха перед Банковой у них все меньше и меньше.

Защита русского языка уже незаконна?

Нацсовет по ТВ и радио вчера воевал сразу на два фронта – одновременно против "Прямого" и NewsOne. "Прямому" объявлено предупреждение за то, что его ведущий Сергей Поярков матерился в эфире. Правда, Нацсовет тут же подвергся атаке со стороны порохоботов за "политические репрессии", но его глава Ольга Герасимьюк утверждает, что политика тут совсем ни при чем.

Что касается NewsOne, то за него взялись, видимо, как раз для того, чтобы показать свою незаангажированность в плане преследования "патриотических" СМИ. Другой причины, по которой этому телеканалу назначили внеплановую проверку, найти невозможно. А та, которая объявлена официально, не годится даже в качестве повода.

NewsOne проверят за то, что 4 января приглашенный в эфир телеведущий Вячеслав Пиховшек заявил о необходимости защищать русскоязычных граждан страны.

В контексте предстоящего завтра вступления в силу норм закона о насильственной украинизации торговли и общепита заявление вполне оправданное. Но Нацсовет увидел в нем одновременно призывы к ненависти и нетерпимости и разжигание межнациональной розни.

Наиболее же анекдотично выглядит обвинение в "призывах к созданию неправовым способом социальных и общественных организаций", поскольку неправовым способом можно создать только подпольные структуры, но общественная организация по защите русскоязычных граждан явно подпольной быть не может.

В общем, ситуация выглядит так, что, поскольку повода не было, его в очередной раз придумали. И теперь будет интересно посмотреть на выводы проверки – то есть как из ничего попытаются высосать "разжигание межнациональной розни".

Выбор по-львовски: белорусская "демократия" или автобусы для города

Во Львове мэром города Андрем Садовым неожиданно был заблокирован тендер по закупке для общественного транспорта 100 новых автобусов. Причем причина оказалась не в коррупции, которая обычно сопровождает различные тендеры, а в политике. И даже не во внутренней, а во внешней.

Как сообщил сам Садовой, лучшее предложение на тендере оказалось у Минского автобусного завода – одного из флагманов Белоруссии времен Александра Лукашенко. И теперь львовского мэра беспокоит вопрос: имеет ли он моральное право покупать белорусские автобусы.

Это, безусловно, чисто региональная особенность. Можно не сомневаться, что если бы перед подобной дилеммой оказался покойный мэр Харькова Геннадий Кернес, то тендер уже состоялся бы, да еще и по всему городу висела бы реклама того, что харьковчане будут ездить на автобусах из Белоруссии.

Впрочем, из текста, написанного Садовым, тоже можно догадаться, что лично он за закупку транспорта у северных соседей, поскольку весь его пост – о том, какое классное предложение у белорусов и как все плохо у конкурентов. Но львовский мэр заранее хочет обезопасить себя от политической критики – поэтому он запросил ответы от Европейского инвестиционного банка (который дает деньги на автобусы), правительства и львовян.

И будет очень интересно узнать, чем этот "соцопрос" закончится. Поскольку у Европейского банка нет формальных оснований для отрицательного ответа (Европарламент экономических санкций против Белоруссии как государства не вводил), и украинское правительство, согласно заявлениям МИДу, тоже является противником экономического удара по соседней стране. И тем не менее, уверенности, что европейцы и Киев дадут публичное согласие, нет.

Хотя на самом деле важно только то, что скажут львовяне на соцопросе, если его проведут. Поскольку это будет тест на прагматизм: что важнее – абстрактные свободы в Белоруссии или сто новых автобусов в родном городе уже в этом году.

Если Львов даст положительный ответ (как, можно не сомневаться, сделали бы Одесса, Харьков или Днепр), это будет означать, что все украинское общество здорово – вне зависимости от региона.

Сдала мать за штурм Капитолия: как демократы строят тоталитарный режим

На фоне непрекращающихся попыток демократов объявить хотя бы формальный импичмент Дональду Трампу продолжается преследование его сторонников, участвовавших в штурме Капитолия 6 января. И в этой кампании проявляются аспекты, показывающие с новой стороны активистов новой американской власти.

Вчера стала известна история о том, как 18-летняя американка сдала полиции свою мать и некоторых других родственников, участвовавших в захвате Капитолия. Сначала она, узнав на кадрах родительницу, сообщила об этом в Твиттере, но потом не отреагировала на просьбы родных убрать запись и, в конце концов, сдала полиции всю переписку с ними. Причем вся эта история получила в соцсетях массовую поддержку от сторонников Байдена.

Для американцев подобные истории, возможно, являются чем-то новым, но на людей, живших в Советском Союзе он хорошо знаком.

Парадокс, но в Штатах, всегда считавшихся образцом демократии, в последние недели проявляется все больше элементов тоталитарной диктатуры нового типа, причем, по иронии судьбы, внедряются они людьми, которые именуют себя "демократами".

Существует давно устоявшийся штамп, согласно которому консерваторы – это сторонники устаревших ценностей, готовые ради них на зажим демократии и репрессии, в то время как либералы – это те, кто отстаивают всеобщие свободы.

Однако сегодня в Америке все перевернулось с ног на голову: именно "либералы", навязывая свои ценности, действуют тоталитарными методами, да еще и приветствуют их. В то время как консерваторы, отстаивающие свои ценности, одновременно отстаивают и классическую демократию.

Джордж Оруэлл, описывая тоталитарное будущее в своей антиутопии "1984", брал в качестве примера современный ему СССР. Однако сегодня к будущему "по Оруэллу" быстрыми темпами идут Соединенные Штаты.