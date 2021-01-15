Исследование европейских ученых показало, что пациенты с легким течением Covid-19 гораздо чаще сообщают о потере обоняния, чем люди с умеренными и тяжелыми симптомами. По данным исследования, почти у всех пациентов обоняние возвращается в течение 6 месяцев.

Краткий обзор работы опубликован на сайте Medscape.

Исследователи опросили 2 581 пациента с Covid-19 из 18 европейских больниц и наблюдали за ними с марта по июнь по поводу обонятельной дисфункции или потери обоняния. Такой симптом - один из самых распространенных при заражении коронавирусом.

Как оказалось, пациенты сообщили о потере обоняния в 85,9% легких случаев Covid-19, 4,5% - в умеренных и 6,9% - в тяжелых и критических. При этом легким считается течение заболевания, если нет вирусной пневмонии и человек выздоравливает дома.

В среднем пациенты теряли нюх на 21,6 дня, но около четверти людей сказали, что он не восстановился в течение 60 дней.

Кроме того, исследование показало, что более молодые пациенты чаще сообщали о нечувствительности к запахам, чем пожилые.

Таким образом, потеря обоняния - это знак того, что болезнь скорее будет протекать в легкой форме.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней в Национальном медуниверситете Богомольца Ольга Голубовская подтвердила эти наблюдения.

Также она написала в cщцсети, что те же выводы касаются помимо потери обоняния извращения вкуса (дисгевзии) и - в меньшей степени - диарейного синдрома. Хотя последний сам по себе может быть достаточно изнуряющим.

"Поэтому потерял нюх - радуйся: не потеряешь сатурацию", - сделала вывод Голубовская.

Ранее "Страна" писала, о чем говорит потеря обоняния после заражения коронавирусом.

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