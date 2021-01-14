Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине не было обнаружено случаев заражения британским штаммом коронавируса, о котором в мире заговорили в середине декабря.

Ляшко сказал об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Чиновник сказал, что на исследование в Германию отправлены десятки новых образцов коронавируса.

"Мы отслеживаем ситуацию. Этот вопрос должна подтвердить или опровергнуть Всемирная организация здравоохранения. Сейчас мы отправляем в лабораторию ВОЗ, которая находится в клинике "Шарите" в Германии, 200 новых изолятов вируса. До сих пор этот штамм в Украине еще не обнаружен", - пояснил Ляшко.

Он добавил, что мутация вируса может повлиять на реализацию запланированных карантинных мер.

"Возьмем в пример Великобританию, которая пошла на карантин еще до того, как мы ушли на карантин выходного дня. Они планировали открыться 2 декабря, чтобы отпраздновать новогодние и рождественские праздники, которые у них начинаются 25 декабря, и отпраздновать без карантина. Но они рассматривали и возможность второго повторного локдауна. Как показала потом практика, они вышли из карантина без снижения заболеваемости. Причиной было появление нового штамма коронавируса, который легче передается от человека к человеку, это привело к вспышке ", - пояснил он.

Ранее "Страна" приводила прогноз о том, что британский коронавирус-мутант может спровоцировать третью волну пандемии.

Мы также рассказывали о мнении ВОЗ, по которому новый штамм коронавируса с большой долей вероятности заменит другие мутации в Европе и части Азии.