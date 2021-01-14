Сегодня, 14 января, американская компания Blue Origin заявила об успешном запуске многоразовой ракеты-носителя New Shepard с пассажирской капсулой.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Twitter.

"Поздравляем команду Blue Origin с еще одним успешным запуском. На один шаг ближе", - рассказали представители компании.

Также отмечается, что в конце полета ракета и капсула совершили успешную посадку.

Отметим, что ранее компания Blue Origin заявила, что её носители "New Armstrong" и "New Glenn" могут быть использованы для полетов к Марсу, наряду с BFR компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.



Напомним, что SpaceX завершила установку прототипа межпланетной ракеты Starship, которая полетит на Марс. Запуск прототипа Starship может состояться уже в январе 2021 года.

Также "Страна" сообщала, что ракета Falcon 9 вывела на орбиту американский спутник Sirius SXM-7. Запуск был осуществлен в 12:30 по времени Восточного побережья США с 40-го стартового комплекса авиабазы США на мысе Канаверал в штате Флорида.