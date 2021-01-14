Администрация мессенджера Telegram заблокировала по меньшей мере 15 каналов в США, которые он посчитал экстремистскими.

Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что кроме каналов, были заблокированы и связанные с ними чаты.

Некоторые другие материалы подверглись другим формам цензуры.

Напомним, после протестов в США Telegram столкнулся с существенным притоком новых пользователей, среди которых, в частности, радикальные сторонники президента США Дональда Трампа.

По данным Sensor Tower, в период с 6 по 10 января Signal во всем мире установили около 7,5 млн устройств через Apple App Store и Google Play. Это в 43 раза больше, чем на предыдущей неделе и является рекордом.

Сторонники Трампа сделали это в попытке "спастись от чисток" на других интернет-ресурсах, но Telegram также начал удалять материалы экстремистского характера.

Также напомним, что благодаря сторонникам Трампа Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США.