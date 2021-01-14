Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина будет закупать вакцины от коронавируса не через профильное госпредприятие "Медзакупки", а через международного оператора. Таким оператором выступит компания Crown Agents.

Об этом министр сказал в эфире ток-шоу "Народ против" телеканала "Украина 24".

Один из журналистов в студии спросил, действительно ли Украина будет покупать вакцины через Crown Agents. Степанов ответил утвердительно.

"Да, будет", - сказал он.

Министр добавил, что сотрудничество с компанией Crown Agents начнется в ближайшее время. Однако, по мнению Степанова, закупки вакцины необходимо проводить через соответствующую украинскую структуру.

"По моему мнению, все закупки должны проводиться через соответствующую структуру Министерства здравоохранения. К большому сожалению то предприятие, которое у нас есть - ГП "Медзакупки"- неэффективно проработало в течение 2020 года", - дал оценку министр.

Crown Agents - международная компания, основным направлением деятельности которой является оказание помощи правительствам стран мира в области здравоохранения. Компания оказывает услуги консалтинга, управления цепочками поставок, обучения и финансирования.

По данным СМИ, услуги этой компании будут обходиться Украине в 5% от суммы контракта.

Как писала "Страна", в начале января Минздрав заявил, что хочет сменить компанию-закупщика вакцин для Украины, так как глава госпредприятия "Медицинские закупки Украины" "дискредитирует" страну перед международным сообществом.

На это обвинение в ГП ответили, что Минздрав провалил закупку вакцин.