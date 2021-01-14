На онлайн-совещании по тарифам с участием нардепов, спикера, премьера и Витренко договорились предоставить владельцам электрокотлов монетизированную субсидию в размере 1000 гривен в месяц.

Об этом "Стране" сообщила Евгения Кравчук, замглавы фракции "Слуга народа".

По ее словам, решение коснется 400 тысяч домохозяйств. "По электроэнергии есть решение по владельцам электрокотлов. Это где-то 400 тысяч домохозяйств. Им начиная с января дадут монетизированную субсидию в размере 1000 гривен в месяц. У владельцев где-то на 1000 грн и возрастут траты в месяц", - сообщила Кравчук.

По ее словам, эта субсидия будет предоставлена всем владельцам электрокотлов, вне зависимости от их материального положения.

Также Кравчук сказала, что еще стоит вопрос по возвращению льготного тарифа, независимо от количества кВт, для детских домов семейного типа.

Напомним, что Кабинет министров Украины планирует ввести государственное регулирование цен на газ и зафиксировать цены на газ на уровне 6,99 грн, которая и так является нижним порогом стоимости на украинском рынке. При этом в Офисе президента заявляют, что госрегулирование позволит снизить тарифы на газ для украинцев на 30%, но на деле снижение цены будет меньше, а для тех, кто сейчас платит 6,99 и вовсе ничего не изменится.